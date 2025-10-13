Прокуратура назвала предположительную причину взрыва в доме в Алчевске

По предварительным данным, причиной взрыва в жилом доме в Алчевске Луганской Народной Республики (ЛНР) могла стать утечка газа. Об этом РИА Новости сообщила старший помощник прокурора республики Елена Усачева.

13 октября в Главном управлении МЧС России по ЛНР сообщили, что два человека не выжили при пожаре в жилом доме в Алчевске, где частично обрушились квартиры на восьмом и девятом этажах, а также чердачное перекрытие и кровля.

В городе ввели режим чрезвычайной ситуации, все необходимые службы города перешли на усиленный режим работы. Об этом рассказала глава городского округа Светлана Гребенькова. Также она отметила, что здание, где произошел взрыв, отключено от энерго- и ресурсоснабжения. Спасатели провели эвакуацию жителей дома.

До этого чиновница сообщила, что взрыв, обрушение и следом за этим пожар, произошли в жилом многоквартирном доме по улице Гмыри в Алчевске в полночь.

Уточняется, что в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, которые ответственны за соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.

Ранее взрыв газа произошел в придорожном кафе в Дагестане.