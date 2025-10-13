ФСБ назвала способ доставки бомбы для теракта против сотрудника Минобороны

Исполнителю теракта против высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ в Москве передали бомбу с помощью дрона. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ), передает ТАСС.

«Эту бомбу, чтобы приготовить, они отправили мне через дрон. Потом приказали мне бомбу подготовить и около подъезда поставить», — рассказал задержанный.

На кадрах силовиков можно заметить, что взрывчатку заложили в велосипед, который обезвредили с помощью робота-сапера.

Другой задержанный россиянин, помогавший в работе украинских кол-центров, сообщил, что в мессенджере Telegram ему предложили работу, он должен был установить «противоугонный замок» к велосипеду.

До этого сообщалось, что в рамках операции задержали четырех человек.

По оценкам спецслужб, мощность самодельного взрывного устройства (СВУ) позволяла создать зону поражения радиусом до 70 метров, а самого исполнителя должны были ликвидировать при взрыве. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

В ФСБ рассказали, что организатором готовившегося теракта в Москве против сотрудника МО был сторонник ИГ (организация запрещена в России) Саидакбар Гуломов, действовавший с территории Украины. Помимо этого, он был причастен к ликвидации начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Кириллова, организованной украинской военной разведкой.

