Организатор покушения на сотрудника МО РФ действовал в интересах спецслужб Украины

ФСБ: организатором готовившегося теракта в Москве был сторонник ИГ

Организатором готовившегося теракта в Москве против высокопоставленного сотрудника Минобороны был сторонник ИГ (организация запрещена в России), действовавший с территории Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

По данным ведомства, предполагаемый исполнитель теракта «был завербован в интересах украинских спецслужб функционером международной террористической организации «Исламское государство» Саидакбаром Гуломовым».

По заданию кураторов с Украины Гуломов дистанционно руководил действиями исполнителя с помощью зарубежных мессенджеров.

В ФСБ отметили, что он был причастен к ликвидации начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Кириллова, организованной украинской военной разведкой.

До этого сообщалось, что в Москве предотвратили теракт, направленный против высокопоставленного сотрудника Министерства обороны РФ. На данный момент в рамках операции задержали четырех человек. Для нападения исполнитель подготовил самодельное взрывное устройство.

По оценкам спецслужб, мощность СВУ позволяла создать зону поражения радиусом до 70 метров, а самого исполнителя должны были ликвидировать при взрыве. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

