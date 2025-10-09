Житель Чувашии пытался устроить теракт и пришел с повинной в полицию

В Чувашии юноша явился с повинной после попытки теракта

В Чувашии 19-летний молодой человек сам пришел к сотрудникам правоохранительных органов после неудачной попытки диверсии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

По данным агентства, юноша стал жертвой мошенников. Неизвестные убедили молодого человека взять заем в размере 100 тысяч рублей и перевести на указанный счет.

После этого пострадавшему стали угрожать уголовным делом. Чтобы не попасть под суд, он последовал новым инструкциям аферистов. Неизвестные перевели ему деньги и потребовали, чтобы он поджег электроподстанцию железной дороги в Канаше.

«По независящим от юноши обстоятельствам возгорание подстанции не произошло», – сообщается в публикации.

Позже он понял, что его обманули, и обратился в полицию с явкой с повинной. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте. Явка россиянина может стать основанием для освобождения от уголовной ответственности.

