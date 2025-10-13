На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Конвои Красного Креста выехали на встречу израильских заложников

Reuters: конвои МККК выдвинулись, чтобы забрать израильских заложников
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Палестинских заключенных в Израиле сажают в автобусы перед освобождением, на место передачи выехали конвои Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

«Конвои МККК в Газе выдвигаются на позицию для того, чтобы забрать израильских заложников. Палестинские заключенные садятся в автобусы в тюрьмах в преддверии ожидаемого освобождения», — заявил он.

Незадолго до этого палестинское движение ХАМАС опубликовало перечень из 20 израильских заложников, подлежащих освобождению в рамках мирного соглашения.

Представитель правительства Израиля Шош Бедросян заявила, что перевозка заложников начнется рано утром в понедельник, 13 октября, причем всех освободят одновременно.

До этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о победе еврейского государства на всех фронтах, но отметил, что часть врагов попытается восстановить силы, чтобы снова атаковать еврейское государство.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск к согласованным линиям.

Ранее Трамп сравнил конфликт на Украине с ситуацией на Ближнем Востоке.

