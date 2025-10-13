На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Главу фонда содействия инновациям «Инфосмит» арестовали

ТАСС: глава фонда содействия инновациям «Инфосмит» Дмитриев арестован
true
true
true
close
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге возбудили дело в отношении гендиректора «Центра строительных материалов и технологий (ЦСМиТ) «Инфосмит» Константина Дмитриева, арестованного по обвинению в хищении 30 млн рублей у «Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (ФГБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По данным агентства, средства были выделены в форме гранта на развитие бизнеса.

В ходе расследования выяснилось, что преступная схема проводилась в период с января 2023 года по декабрь 2024 года.

»Дмитриев, являясь учредителем и генеральным директором ЦСМиТ «Инфосмит», действуя по предварительному сговору и совместно с неустановленными лицами, с целью хищения путем обмана бюджетных денежных средств в особо крупном размере в исполнение государственной программы РФ от 13 октября 2023 года, заключили от имени общества с ФГБУ договор о получении денежных средств в форме гранта в размере 30 млн рублей», — говорится в сообщении.

До этого суд в Краснодарском крае арестовал до 29 ноября главу Крымского района Кубани Сергея Леся, которого подозревают в хищении государственных участков на сумму 2 млрд рублей. По данным следствия, фигурант велел своему подчиненному заключать с другим лицом договоры купли-продажи земли на льготных условиях — без торгов и по заниженной цене, в сравнении с рыночной.

11 октября октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу владельца и директора ООО «Зенит-Групп» Владимира Федотова. Его обвиняют в даче взяток главе администрации Лужского района Ленобласти Юрию Намлиеву.

Ранее главу района Ленобласти арестовали на два месяца.

