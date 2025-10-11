На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Главу района Ленобласти арестовали на два месяца

Суд арестовал главу Лужского района Ленобласти по обвинению в получении взятки
true
true
true

Главу администрации Лужского района Ленобласти заключили под стражу до 9 декабря. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление СК.

По версии следствия, подозреваемый в августе 2024 года получил через посредника взятку в 1 млн руб. за покровительство при заключении контрактов с администрацией муниципалитета. По факту произошедшего возбудили дело по статье о получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ ).

В СК заявили, что провели обыски в администрации Лужского муниципального района и в местах проживания фигурантов дела.

Два дня назад суд арестовал на два месяца бывшего замначальника отдела ГИБДД по Челябинску Олега Жиляева. Его подозревают в превышении полномочий и получении взяток. Следователи считают, что учредитель фирмы «Капиталстрой» Ромик Варданян передал ему 100 т асфальтного покрытия стоимостью 500 тыс. руб.

Ранее осужденный за взятку экс-генерал более 10 раз попросился на СВО.

