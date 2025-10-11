Мужчину зарезали во время заупокойной службы в армянской церкви

В Армении пациент психдиспансера с ножом напал на мужчину в церкви

В армянском городе Чаренцаван пациент психдиспансера напал с ножом на мужчину в церкви. Об этом сообщает 7or.am со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

В ведомстве узнали о нападении днем, когда к ним обратились сотрудники городского медицинского центра. Они рассказали, что к ним доставили 57-летнего мужчину с ножевыми ранениями. Он умер от ран.

По предварительной информации, на мужчину во время заупокойной службы в церкви Чаренцавана напал 26-летний молодой человек. Его задержали.

Как уточняет 7or.am, погибший был крестным отцом человека, которого хоронили. Несколько дней назад тот умер в автокатастрофе.

