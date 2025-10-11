На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчину зарезали во время заупокойной службы в армянской церкви

В Армении пациент психдиспансера с ножом напал на мужчину в церкви
Shutterstock

В армянском городе Чаренцаван пациент психдиспансера напал с ножом на мужчину в церкви. Об этом сообщает 7or.am со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

В ведомстве узнали о нападении днем, когда к ним обратились сотрудники городского медицинского центра. Они рассказали, что к ним доставили 57-летнего мужчину с ножевыми ранениями. Он умер от ран.

По предварительной информации, на мужчину во время заупокойной службы в церкви Чаренцавана напал 26-летний молодой человек. Его задержали.

Как уточняет 7or.am, погибший был крестным отцом человека, которого хоронили. Несколько дней назад тот умер в автокатастрофе.

В прошлом июне неизвестный с ножом напал на мужчину на детской площадке в Москве. Это случилось вечером в сквере на Профсоюзной улице. Злоумышленник ударил мужчину ножом в грудь не менее четырех раз, а затем скрылся с места происшествия. После полученных травм пострадавший не выжил.

За день до этого молодой человек получил ножевое ранение в шею на улице Вайнера в центре Екатеринбурга. Пострадавшему потребовалась срочная помощь медиков. Злоумышленник покинул место происшествия в сопровождении друзей, однако за ними побежали около 30 человек. Они догнали и избили виновника случившегося.

Ранее у вокзала Ростова-на-Дону неадекват пырнул ножом полицейского.

