В Госдуме предложили освободить целевые стипендии студентов от НДФЛ

ЛДПР предложила освободить целевые стипендии студентов от НДФЛ
Shutterstock

Либерально-демократическая партия России предложила освободить от налога на доходы физических лиц стипендии, которые выплачиваются студентам, обучающимся по целевым договорам. Соответствующие законопроекты направлены на заключение в правительство РФ, сообщает ТАСС.

Инициатива предусматривает внесение изменений в закон «Об образовании в РФ» и Налоговый кодекс. В законе «Об образовании» предлагается закрепить целевые стипендии как отдельную категорию, а в Налоговом кодексе — освободить их от обложения НДФЛ.

Как пояснил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, многие предприятия реального сектора экономики уже активно участвуют в подготовке кадров, выплачивая студентам-целевикам дополнительные стипендии.

«Однако сейчас целевые стипендии, в отличие от всех остальных, облагаются налогом на доходы физических лиц. Это несправедливо и контрпродуктивно», — отметил парламентарий.

По словам Слуцкого, такая материальная поддержка позволяет студентам сосредоточиться на учебе, не отвлекаясь на поиск подработок.

25 июля сенатор, эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова заявила, что пересмотр налоговых льгот в России — необходимый и своевременный шаг, направленный на создание более справедливой и прозрачной модели налогообложения.

Ранее ученая рассказала, как не допустить ошибок в уплате налогов.

