В Совфеде поддержали отмену ряда налоговых льгот для россиян

Пересмотр налоговых льгот в России — необходимый и своевременный шаг, направленный на создание более справедливой и прозрачной модели налогообложения, заявила «Газете.Ru» сенатор, эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова. Так она прокомментировала соответствующее предложение спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

17 июля в Совфеде призвали готовиться к «жесточайшей экономии» денег в бюджете. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила отменить часть налоговых льгот, бороться с теневой занятостью и вернуться к теме приватизации. «Девиз следующих бюджетов — жесточайшая экономия, эффективность каждого рубля», — подчеркнула Матвиенко.

«Текущие инициативы по реформированию налоговой системы и пересмотру налоговых льгот — это необходимый и своевременный шаг, направленный на создание более справедливой и прозрачной модели налогообложения. Согласованная работа с бизнесом и экспертным сообществом позволяет внести поправки, которые учитывают интересы всех ключевых сторон — государства, предпринимателей и граждан. Такие изменения, как введение прогрессивного налогообложения, а также дифференциация ставок по отраслям, помогут укрепить бюджет и одновременно сохранить стимулы для развития малого и среднего бизнеса», — отметила Епифанова.

По ее словам, важно, что новые положения будут вводиться постепенно, с учетом их влияния на инвестиционный климат и социально-экономическую устойчивость региона.

Кроме того, Епифанова поддержала меры по ужесточению контроля за теневой занятостью и усилиям по цифровизации мониторинга трудовых отношений. Сенатор пояснила, что это позволит повысить прозрачность рынка труда, защитить права работников и увеличить поступления в бюджет без излишнего давления на добросовестных работодателей.

«Совместная работа над налоговой реформой и борьба с нелегальной занятостью создадут условия для устойчивого развития экономики и улучшения качества жизни граждан. Уверена, что при ответственном и взвешенном подходе все эти изменения будут успешно внедрены в ближайшие годы, обеспечив баланс интересов общества и государства», — заключила Епифанова.

В России есть несколько налоговых льгот. Так, пенсионеры освобождены от уплаты налога на имущество. Инвалиды I и II группы, инвалиды детства и дети-инвалиды освобождены от налогообложения имущества. Родители трех и более детей, которые работают официально, могут рассчитывать на стандартный налоговый вычет — частично или в полном объеме возвращать 13% НДФЛ. Дополнительный вычет по налогу на имущество и земельному налогу предусмотрен для семей с тремя и более несовершеннолетними детьми. У ветеранов боевых действий и действующих военных есть право не платить налог на имущество, земельный налог (с 6 соток).

Также в России существует пять основных видов налоговых вычетов:

— Стандартные — предоставляются льготным категориям граждан, а также родителям несовершеннолетних детей и студентов-очников до 24 лет.

— Социальные — можно оформить при расходах на лечение, обучение, занятия спортом, страхование и другие услуги.

— Имущественные — применяются при покупке или продаже недвижимости, включая земельные участки. В некоторых случаях компенсируются траты на ремонт или отделку жилья.

— Инвестиционные — доступны при пополнении индивидуального инвестиционного счета или при получении прибыли от операций с ценными бумагами.

— Профессиональные — действуют для предпринимателей и специалистов, ведущих частную практику.

Ранее в Госдуме предложили новую льготу для малоимущих.