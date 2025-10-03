Ученая рассказала, как не допустить ошибок в уплате налогов

Федеральная налоговая служба напомнила гражданам о необходимости уплатить налоги за 2024 год не позднее 1 декабря 2025 года. Уведомления традиционно рассылаются осенью, однако специалисты Пермского политеха советуют не откладывать проверку и заранее убедиться в корректности начислений. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам Светланы Леонтьевой, старшего преподавателя кафедры «Экономика и финансы», в основе налоговых обязательств для физических лиц остаются региональные и местные налоги. К первым относится транспортный налог: его ставки и льготы определяются властями субъекта Федерации, и они могут существенно различаться для одной и той же модели автомобиля. Местные налоги — это земельный и налог на имущество физических лиц, которые рассчитываются исходя из кадастровой стоимости недвижимости или участка.

С 2024 года в единое налоговое уведомление также включается НДФЛ с доходов по вкладам, дивидендам и облигациям. Если совокупный процентный доход превышает необлагаемый лимит, который зависит от ключевой ставки ЦБ, нужно заплатить 13% с разницы. В 2024 году порог составил 210 тысяч рублей.

Несмотря на автоматизацию процесса, возможны ошибки, предупреждает эксперт. Проверить правильность расчетов можно в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС: там доступна полная расшифровка начислений и сервис «Налоговый калькулятор» для независимого пересчета.

Важно учитывать, что уведомления не рассылаются, если сумма к оплате не превышает 300 рублей (в таком случае их направляют раз в три года), а также при наличии переплаты или льгот. Так, например, многодетные семьи с одним автомобилем до 150 л.с. освобождаются от транспортного налога, а пенсионеры и инвалиды — от имущественных. Если льготы не учтены, необходимо обратиться в территориальную инспекцию с подтверждающими документами.

Эксперт предупредила: налогоплательщикам стоит заранее проверить свои начисления и при необходимости скорректировать их, чтобы избежать неприятных сюрпризов к декабрю 2025 года.

