Сотни сотрудников минздрава США восстановлены на работе после увольнений на фоне шатдауна

CNN: в минздраве США восстановили сотрудников после сокращений на фоне шатдауна

Сотни федеральных служащих американского министерства здравоохранения, получившие уведомления об увольнении на фоне шатдауна правительства США, были восстановлены на работе. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные профсоюза.

Согласно информации, после массовых уведомлений об сокращениях, направленных в пятницу примерно 1,3 тысячам сотрудников, около 700 работников Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) уже вернулись к работе в субботу.

В министерстве здравоохранения США пояснили, что уведомления об увольнении были отправлены по ошибке. Ранее директор административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут заявлял о начале запланированных увольнений федеральных служащих в связи с продолжающимся шатдауном.

По данным телеканала ABC, наибольшее количество уведомлений об увольнении было направлено сотрудникам министерств финансов, здравоохранения и социальных служб, а также образования.

1 октября в США работа правительства была приостановлена, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Таким образом, в Соединенных Штатах начался шатдаун — 22-й в истории страны и 4-й — при президенте Дональде Трампе.

10 октября телеканал CNN сообщил, что американские военные получат $1 млн от некоммерческой организации для участия в ежегодной конференции Ассоциации сухопутных войск (AUSA), которая состоится на следующей неделе. Источник канала в армии назвал ситуацию странной, отметив, что офицеры получают деньги на мероприятие в то время, как личному составу не выплачивают зарплату из-за приостановки работы правительства.

Ранее Дональд Трамп поручил направить все средства на зарплаты военным на фоне шатдауна.