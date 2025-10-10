Армия США на фоне шатдауна получит $1 млн для поездки на конференцию

CNN: армии США перечислят $1 млн для участия в конференции на фоне шатдауна

Американские военные получат $1 млн от некоммерческой организации для участия в ежегодной конференции Ассоциации сухопутных войск (AUSA), которая состоится на следующей неделе. Об этом сообщает телеканал CNN.

Деньги покроют траты старших офицеров — участников конференции на поездку и проживание в Вашингтоне. НКО AUSA всегда поддерживала мероприятие, однако в этом году увеличила сумму пожертвования, так как из-за шатдауна армии не хватает средств.

Источник CNN в армии назвал ситуацию странной, отметив, что офицеры получают деньги на пресс-конференцию в то время, как личному составу не выплачивают зарплату из-за приостановки работы правительства.

9 октября сенат США в седьмой раз подряд отклонил законопроекты о финансировании правительства.

1 октября в США работа правительства была приостановлена, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Таким образом, в Соединенных Штатах начался шатдаун — 22-й в истории страны и 4-й — при президенте Дональде Трампе.

По словам политолога-американиста Малека Дудакова, нынешняя ситуация олицетворяет собой сильнейший раскол в американской политике и острый институциональный кризис.

Ранее Трамп назвал приостановку работы правительства результатом «атаки камикадзе».