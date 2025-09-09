В США частный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В американском аэропорту Бока-Ратон (штат Флорида) частный самолет Bombardier Challenger 300 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), однако был вовремя остановлен благодаря системе защиты из инженерных материалов (EMAS). Об этом сообщили в Федеральном авиационном управлении США, передает телеканал WFLA.

Инцидент произошел вечером в среду около 17:00 по местному времени. На борту самолета, который завершал четырехчасовой перелет из Лас-Вегаса, находились четыре человека, никто из них не пострадал.

На опубликованных телеканалом кадрах видно, как воздушное судно после приземления продолжает катиться вперед и останавливается на краю ВПП, рядом с проезжей частью, по которой в это время двигались автомобили.

Самолет не выкатился на оживленную трассу благодаря EMAS — зоне в конце ВПП, заполненной специальными легкими и пористыми блоками из энергопоглощающего материала, которая разрушается под весом лайнера и тормозит его.

