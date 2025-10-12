Ряд улиц переименовали в украинском Николаеве

Под переименования попали улицы Чехова, Циолковского и Герцена в Николаеве

Украинские власти в рамках «деколонизации» переименовали в Николаеве все улицы, названия которых Институт национальной памяти переименовывать не требовал. Об этом сообщает «Страна.ua».

В публикации отмечается, что в городе были переименованы улицы и переулки названные в честь художника Брюллова, писателей Чехова, Герцена и Короленко, поэта Некрасова, хирурга Пирогова, физиолога Павлова, декабриста Рылеева, а также ученого Циолковского.

«Все они, согласно обновленным выводам Института нацпамяти, не подлежат «отмене», потому что не занимались пропагандой имперской политики и поддерживали идеи свободы и гуманизма», — говорится в публикации.

В августе мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московские власти не планируют менять названия улиц и станций метро, связанных с Украиной.

В апреле в министерстве культуры Украины заявили, что за последние 10 лет в стране были переименованы около тысячи населенных пунктов в рамках политики декоммунизации.

Ранее власти Одессы задумались о переименовании улицы в честь бойца «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).