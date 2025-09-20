Власти Одессы задумались о переименовании улицы в честь бойца «Азова»

В Одессе могут переименовать улицу Василия Чапаева в честь бойца «Азова»

Одесские власти рассматривают возможность переименовать улицу Василия Чапаева в честь одного из бойцов нацбатальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), которого не стало в 2015 году. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Также чиновники хотят изменить название Средней улицы в Хаджибейском районе — она может получить наименование в честь другого украинского солдата.

В августе в Одессе повредили памятную доску в честь советского подводника Александра Маринеско.

В январе в Одессе приняли решение переименовать дерево «Пушкинский платан», расположенное рядом с памятником русскому поэту Александру Пушкину. Причиной смены наименования называется тот факт, что дерево попало в список географических объектов, названных в честь фигур, «символизирующих российскую имперскую политику».

В связи с этим его переименовали в «Западный платан». Однако авторы материала отметили, что название дерева является неофициальным и его нельзя изменить на официальном уровне.

Ранее на Украине вандалы разрисовали памятник советскому артисту Леониду Утесову.