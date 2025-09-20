На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Власти Одессы задумались о переименовании улицы в честь бойца «Азова»

В Одессе могут переименовать улицу Василия Чапаева в честь бойца «Азова»
true
true
true
close
Andrey Zhernovoy/Shutterstock/FOTODOM

Одесские власти рассматривают возможность переименовать улицу Василия Чапаева в честь одного из бойцов нацбатальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), которого не стало в 2015 году. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Также чиновники хотят изменить название Средней улицы в Хаджибейском районе — она может получить наименование в честь другого украинского солдата.

В августе в Одессе повредили памятную доску в честь советского подводника Александра Маринеско.

В январе в Одессе приняли решение переименовать дерево «Пушкинский платан», расположенное рядом с памятником русскому поэту Александру Пушкину. Причиной смены наименования называется тот факт, что дерево попало в список географических объектов, названных в честь фигур, «символизирующих российскую имперскую политику».

В связи с этим его переименовали в «Западный платан». Однако авторы материала отметили, что название дерева является неофициальным и его нельзя изменить на официальном уровне.

Ранее на Украине вандалы разрисовали памятник советскому артисту Леониду Утесову.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами