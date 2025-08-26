Московские власти не планируют менять названия улиц и станций метро, связанных с Украиной. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью kp.ru.

«То, что сегодня во главе правительства Украины стоят какие-то придурки, это не означает, что надо разорвать связь с самим народом, поменять названия и сказать, что мы вас теперь ненавидим. Это будет безответственно», — сказал он, отвечая на вопрос о переименовании советских улиц на Украине.

Говоря о советских названиях, градоначальник вспомнил историю с попыткой переименования станции метро «Войковская». По его словам, большинство москвичей тогда сказали, что им все равно, кем был революционер Петр Войков.

«Мы просто выросли на улице Войковской. Это звук такой, к которому мы привыкли исторически. Ничего не собираемся переименовать», — добавил Собянин.

В апреле в министерстве культуры Украины заявили, что за последние 10 лет в стране были переименованы около тысячи населенных пунктов в рамках политики декоммунизации.

Ранее сообщалось, что власти ЦАР хотят назвать улицы в честь деятелей новейшей истории РФ.