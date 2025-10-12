Мэр Горловки сообщил о пострадавших при ударе ВСУ

Мэр Приходько: при ударе ВСУ по автобусу в Горловке пострадали пять человек

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в Telegram-канале, что при ударе украинских войск по автобусу в городе пострадали пять человек.

«В результате атаки БПЛА украинских нацистов по автобусу в жилом массиве «Комсомолец» ранены пять мирных жителей Горловки», — написал Приходько.

11 октября стало известно, что украинские войска с помощью беспилотника нанесли удар по гражданскому автобусу в Никитовском районе Горловки. Транспортное средство следовало по маршруту № 2 и находилось в жилом массиве «Комсомолец».

6 октября глава города сообщил, что мирный житель Горловки получил ранения в результате атаки ВСУ на населенный пункт. По его словам, инцидент произошел в Калининском районе города.

4 октября в результате атаки дронов пострадали сразу два местных жителя. Женщина получила ранения в центре города, вторым пострадавшим стал мужчина из жилого массива «Строитель».

Ранее в Горловке беспилотники ВСУ атаковали три автобуса.