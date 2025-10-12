На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Испании вспыхнули беспорядки на митинге ультраправой партии

EFE: в испанской Витории 20 полицейских получили травмы на митинге ультраправых
Jon Nazca/Reuters

В испанском городе Витория вспыхнули беспорядки после столкновений между участниками митинга ультраправой партии «Испанская фаланга» и их противниками. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на департамент безопасности баскского правительства.

«По меньшей мере 17 человек были задержаны, а около 20 сотрудников баскской полиции получили легкие травмы», — отмечается в сообщении.

Инцидент произошел во время митинга, организованного под лозунгом «Единство Испании не обсуждается и не подлежит голосованию». По данным агентства, столкновения начались, когда противники митинга попытались сорвать мероприятие. Для восстановления порядка полиция применила спецсредства.

Митинг был приурочен к Национальному дню Испании.

15 сентября на протесты в поддержку Палестины в Мадриде пришли свыше 100 тыс. человек. Премьер-министр Испании Педро Санчес высказался в поддержку митингующих, заявив, что восхищен их действиями. Его позицию осудил как «позор» глава МИД Израиля Гидеон Саар. В результате акции уже пострадали 22 полицейских. Некоторые участники были арестованы.

Ранее в Мадриде участники пропалестинской акции прервали этап велогонки.

