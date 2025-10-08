Прокуратура проверяет инцидент с поломкой самолета в Красноярском крае

Прокуратура: самолет Ан-74 повредил шасси во время посадки в Диксоне

В Красноярском крае транспортная прокуратура проводит проверку после авиационного инцидента с самолетом Ан-74 авиакомпании «А247». Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По предварительным данным, инцидент произошел около 15:00 по местному времени. Самолет выполнял вахтовый рейс по маршруту Игарка – Диксон. Повреждение пневматика шасси произошло после посадки воздушного судна в аэропорту назначения. На борту находились 52 пассажира и четыре члена экипажа. После происшествия воздушное судно от полетов отстранили.

Для установления обстоятельств и причин произошедшего Норильская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия, чтобы проверить соблюдение законодательства о безопасности полетов со стороны аэропортовых служб.

В начале октября в 40 километрах от населенного пункта Танызебей Красноярского края самолет совершил жесткую посадку. Следственный комитет России по факту случившегося завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

