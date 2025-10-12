На побережье Анапы обнаружили незначительные выбросы нефтепродуктов

В Анапе специалисты проводят очистку береговой линии после обнаружения незначительных выбросов нефтепродуктов. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«Фракции мазута размером до 1,5 сантиметра обнаружили в основном на выброшенных на берег водорослях от центрального пляжа Анапы до пирса в районе технополиса «Эра» протяженностью примерно шесть километров», — отмечается в сообщении.

Кроме того, небольшие следы нефтепродуктов выявлены в районе станицы Благовещенской — на отрезке длиной около 1,5 км. Очистка территории продолжается.

2 октября в Анапе завершился основной этап демонтажа защитного вала, возведенного зимой 2025 года для предотвращения выбросов нефтепродуктов на пляжи. Всего вдоль береговой линии было разобрано почти 16 км защитных сооружений.

15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма. По данным ведомства, в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно легло в дрейф. Корабли суммарно перевозили 8,5 тыс. тонн мазута — топливо попало в воду Черного моря.

Ранее в Черном море заметили птиц с химическими ожогами после разлива нефти.