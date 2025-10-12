Стало известно, при каких обстоятельствах чаще всего теряются люди

ЛизаАлерт: люди чаще всего пропадают, когда уходят за грибами

Чаще всего люди теряются в теплое время года, когда идут в лес собирать ягоды и грибы. Об этом рассказал руководитель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев в беседе с ТАСС.

«Два пика: первый пик в июле, когда начинают вылезать все ягоды, лисички и другие благородные грибы, и все за ними бегут. Это длится около двух недель. И второй пик с середины августа до конца сентября. В этом году, например, за период с 20 августа по 10 сентября у нас было 2 218 заявок на лес», — сказал он.

По словам Сергеева, для успешных поисков наиболее важно вовремя сообщить о пропавшем человеке и подать заявку.

