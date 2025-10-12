На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, при каких обстоятельствах чаще всего теряются люди

ЛизаАлерт: люди чаще всего пропадают, когда уходят за грибами
true
true
true
close
Martins Vanags/Shutterstock/FOTODOM

Чаще всего люди теряются в теплое время года, когда идут в лес собирать ягоды и грибы. Об этом рассказал руководитель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев в беседе с ТАСС.

«Два пика: первый пик в июле, когда начинают вылезать все ягоды, лисички и другие благородные грибы, и все за ними бегут. Это длится около двух недель. И второй пик с середины августа до конца сентября. В этом году, например, за период с 20 августа по 10 сентября у нас было 2 218 заявок на лес», — сказал он.

По словам Сергеева, для успешных поисков наиболее важно вовремя сообщить о пропавшем человеке и подать заявку.

До этого в Мончегорске нашли подростка, который пропал из центра социального обслуживания. Следователи уточнили, что в отношении ребенка никаких преступлений совершено не было.

По данным ведомства, в начале октября 15-летний мальчик покинул здание Мончегорского комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН) и ушел в неизвестном направлении. В связи с пропажей следователи возбудили уголовное дело.

Ранее мать пропавшего в Босфоре пловца не смогла добиться получения видео заплыва.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами