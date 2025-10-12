Пропавшего в Заполярье подростка нашли спустя несколько дней

В Мончегорске нашли подростка, который пропал из центра социального обслуживания. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Мурманской области.

Следователи уточнили, что в отношении ребенка никаких преступлений совершено не было.

По данным ведомства, в начале октября 15-летний мальчик покинул здание Мончегорского комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН) и ушел в неизвестном направлении. В связи с пропажей следователи возбудили уголовное дело.

В КЦСОН предоставляют широкий спектр услуг: бытовые, психологические, трудовые и медицинские, как на дому, так и в стационарной и полустационарной формах, для жителей, нуждающихся в социальной поддержке.

