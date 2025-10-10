На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Альпинист назвал особенности места исчезновения Усольцевых

Альпинист Кулеш: в месте, где пропала семья Усольцевых, люди надолго не терялись
СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Местность, в которой пропала семья Усольцевых, является «туристически намоленной» и об иных случаях исчезновения там отдыхающих еще не сообщалось. Об этом в интервью aif.ru заявил профессиональный альпинист и турист Алексей Кулеш.

Он рассказал, что область в Красноярском крае, где ведутся поисковые работы, называется Кутурчинское Белогорье. Она находится приблизительно в 200 км от Красноярска.

Альпинист добавил, что там хорошая дорога, туда часто ездят туристы.

«На самом деле там все рядом находится, нельзя сказать, что очень большая территория. Мне неизвестно о том, чтобы там люди терялись прямо так вот надолго», — рассказал Кулеш.

Рано утром 9 октября Telegram-канал Kras Mash сообщил, что телефон главы пропавшей в Красноярском крае семьи неожиданно появился в сети. По данным журналистов, это якобы произошло около трех часов ночи. Авторы публикации сразу предположили, что сим-карту мужчины восстановили мошенники.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев вместе с 48-летней супругой и пятилетней дочерью отправились в поход в сторону горы Буратинка в Красноярском крае. Но вскоре семья перестала выходить на связь. Спасатели организовали поиски, к которым присоединились более 80 человек, в том числе местные охотники и рыбаки. Предварительно, на людей мог напасть медведь — хищника запечатлел беспилотник. В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что добровольцы обследовали сотни километров лесных дорог в поисках Усольцевых.

