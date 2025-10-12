На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичам пообещали мокрый снег

МЧС: в Москве в ночь с 12 на 13 октября пойдет сильный дождь с мокрым снегом
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Москве в ночь с 12 на 13 октября пойдет мокрый снег и сильный дождь. Об этом сообщило МЧС Москвы в своем Telegram-канале.

Осадки будут обильно идти в период с девяти вечера 12 октября до девяти утра 13 октября. При этом снег ожидается только в юго-западных Троицком и Новомосковском округах столицы.

В связи с погодными условиями москвичей призвали внимательно управлять автомобилем и парковаться в безопасных местах, избегать шатких конструкций и не оставлять детей без присмотра.

В ночь на 10 октября в московский регион пришел циклон «Барбара». На выходных в Москве началось похолодание. Так, в субботу температура опустилась до +10°C...+12°C, а в воскресенье она снизится +7...+ 9°C. Такая температура ниже нормы на 1-2 градуса.

За выходные 11-12 октября в Москве может выпасть до 20% месячной нормы осадков.

Ранее жителей европейской части России предупредили о заморозках до -6°C.

