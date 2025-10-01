Жителей европейской части России предупредили о заморозках до минус 6°C

В ближайшие дни жители многих регионов европейской части России столкнутся с ночными заморозками. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС, столбики термометров ночью могут опускаться до отметок от -2 до -6°C.

«На европейской территории России в ближайшие дни сохранится холодная погода, характеризующаяся заморозками», — отметил Вильфанд.

В Северо-Западном федеральном округе, в частности в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, в период с 1 по 3 октября прогнозируется понижение температуры до -3°C ночью, а в Карелии — до -4°C. В Центральном федеральном округе, включая Московскую, Тульскую, Тамбовскую, Воронежскую, Орловскую и Тульскую области, ожидаются более сильные заморозки — до -3...-6°C. В Ивановской, Костромской и Владимирской областях ночные температуры могут опуститься до -2...-5°C.

По словам Вильфанда, заморозки также не обойдут стороной Поволжье. В Оренбургской, Ульяновской, Пензенской и Саратовской областях прогнозируется снижение температуры до -3...-4°C, а в Татарстане — до -5°C. На востоке Южного федерального округа, в Астраханской, Волгоградской областях и Калмыкии, также ожидаются заморозки до -4°C.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о прогнозируемой в октябре погоде.