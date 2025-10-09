На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичей предупредили о похолодании

Синоптик Позднякова: в ближайшие дни в Москве возможен мокрый снег
Максим Блинов/РИА Новости

В Москве с 12 октября похолодает, возможен мокрый снег. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT.

«У нас в выходные и последующие дни погоду будет определять уже циклон. То есть атмосферное давление у нас ожидается ниже климатической нормы. В субботу и воскресенье будет облачно, временами дожди», — сказала Позднякова.

По прогнозам специалиста, уже в грядущие выходные может выпасть 20% месячной нормы осадков. В субботу минимальная температура в российской столице будет +7…+9 °С, а дневная — +9…+11 °С. В воскресенье похолодает до +6…+8 °С в дневные часы.

Также, по словам синоптика, 14 октября пройдет мокрый снег с дождем, однако снежный покров еще не образуется.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что на этой неделе в столичном регионе будет преобладать пасмурная погода с небольшими дождями. Воздух в дневные часы будет прогреваться до +10…+14 градусов. Ночных заморозков не ожидается, температура воздуха будет колебаться от +4 до +8 градусов.

Ранее Гидрометцентр спрогнозировал ранний приход весны в 2026 году.

