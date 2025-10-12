МЧС: на Каме в Татарстане затонула моторная лодка, спасатели ищут 3 человек

Моторная лодка затонула на Каме в Татарстане. Двум женщинам удалось спастись, ведутся поиски еще трех человек, сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в 22:35 11 октября спасатели получили сигнал о том, что около 12 часов дня в городе Чистополь пятеро человек уехали кататься на моторной лодке по Каме и до сих пор не вернулись. В ведомстве уточнили, что на борту не было детей.

В течение ночи сотрудники МЧС вели поиски пропавших в акватории реки, однако они не дали результатов.

По информации МЧС, утром 12 октября охранник лодочной станции вблизи Чистополя сообщил, что к нему обратились две женщины, которые рассказали, что накануне вечером их моторная лодка затонула на Каме в 200 метрах от берега. Женщины смогли доплыть до ближайшего острова, они попросили найти оставшихся двоих мужчин и женщину.

В пресс-службе МЧС отметили, что после поступления сообщения к месту происшествия направилась оперативная группа Чистопольского пожарно-спасательного гарнизона. Поисковые работы в настоящий момент продолжаются.

Ранее в Самарской области лодка столкнулась с баржей.