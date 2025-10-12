На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Арестованный велосипедист из Франции передал послание своей семье

Арестованный велосипедист из Франции Сехили признался в любви к родным и близким
Алексей Филиппов/РИА Новости

Велосипедист из Франции Софиан Сехили, арестованный в Приморье за незаконное пересечение государственной границы России, рассказал РИА Новости о своих родных и близких, ожидающих его дома.

Незадолго до этого Уссурийский районный суд продлил срок ареста француза до 3 ноября.

«Моя девушка ждет меня дома, моя мама, мой папа, мои братья, мои сестры, мои двоюродные братья, кузины... Я хотел бы передать им, что я люблю их и надеюсь их увидеть», — сказал он.

По словам велосипедиста, в сентябре ему позволили поговорить с ними по телефону, а также даже обменяться письмами.

Накануне Сехили в интервью РИА Новости обратился к своей семье и выразил надежду на скорую встречу с родными. Он призвал родственников верить, что его в скором времени отпустят на свободу.

6 сентября французское издание Le Monde сообщило, что Сехили, который пытался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, задержали во Владивостоке из-за незаконного пересечения границы. По информации СМИ, велосипедист дважды пытался попасть на территорию России через контрольные пункты, которые расположены на расстоянии 200 км друг от друга.

Сехили — профессиональный спортсмен. На его счету 11 выигранных велогонок. В том числе в 2022 году он стал первым в престижном туре Divide 2022 года, протяженность которого составляет около 4500 километров, который проходит от Канады до мексиканской границы.

Ранее арестованный велосипедист из Франции поделился деталями о путешествии.

