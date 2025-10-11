На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Арестованный велосипедист из Франции поделился деталями о путешествии

Арестованный французский велосипедист Сехили рассказал о своем путешествии
true
true
true
close
sofianeshl/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Велосипедист из Франции Софиан Сехили, арестованный в Приморье за незаконное пересечение государственной границы России, в интервью РИА Новости рассказал, что сам не выбирал Владивосток финальной точкой своего велопутешествия для покорения мирового рекорда.

Он отметил, что ему показалась привлекательной идея проехать на велосипеде до «края земли».

Сехили рассказал, что план путешествия из Лиссабона во Владивосток зародился еще в 2017 году, когда был установлен прежний мировой рекорд по этому маршруту.

«Я подумал: «Вау, это звучит как действительно очень крутое путешествие». Эта идея долгое время крутилась у меня в голове...Я все откладывал это, и в этом году наконец-то все сложилось, и именно поэтому я решил наконец-то побить этот рекорд, который давно вынашивал в голове», — рассказал велосипедист.

Путешественник рассказал, что главной проблемой стала длина этого путешествия. Мужчине пришлось отложить все дела и уволиться с работы. Сехили добавил, что проработал примерный план пути с помощью специального приложения, однако точной карты следования у него не было, поскольку француз предпочитает гибкость.

Финальной точкой его пути был Владивосток, поскольку это был финиш предыдущего рекордсмена.

6 сентября французское издание Le Monde сообщило, что Сехили, который пытался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, задержали во Владивостоке из-за незаконного пересечения границы. По информации СМИ, велосипедист дважды пытался попасть на территорию России через контрольные пункты, которые расположены на расстоянии 200 км друг от друга.

Сехили — профессиональный спортсмен. На его счету 11 выигранных велогонок. В том числе в 2022 году он стал первым в престижном туре Divide 2022 года, протяженность которого составляет около 4500 километров, который проходит от Канады до мексиканской границы.

Ранее в Петербурге самокатчик выстрелил в голову велосипедисту.

