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Гарвард может лишиться господдержки из-за скандала с антисемитизмом

Белый дом обвинил Гарвард в бездействии против антисемитизма
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Depositphotos

Администрация США направила руководству Гарвардского университета официальное письмо с обвинениями в бездействии на фоне роста антисемитских инцидентов в кампусе. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В документе указано, что в течение двух лет еврейские и израильские студенты подвергались нападкам, а вуз не принял достаточных мер для их защиты.

В письме президенту Гарварда Алану Гарберу Белый дом пригрозил полным прекращением федерального финансирования, если университет не проведет срочные реформы. Аналогичное предупреждение получил и Колумбийский университет.

В апреле Минобразования США уже лишило Гарвард грантов на $2,2 млрд из-за отказа менять кадровую и образовательную политику. Кроме того, с мая вуз не может принимать иностранных студентов, а уже обучающиеся должны перевестись в другие университеты.

До этого президент США Дональд Трамп критиковал Гарвард за высокую долю иностранных учащихся и обвинял руководство в потакании антисемитским настроениям. Теперь вопрос стоит еще острее: либо вуз проведет реформы, либо потеряет государственную поддержку.

Ранее Трамп минимум на полгода «закрыл» Гарвард для иностранцев.

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