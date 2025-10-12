На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин рассказал о планах повышать уровень жизни на селе

Путин сообщил о необходимости создавать комфортные условия для отдыха в селе
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил о планах повышать уровень жизни на селе, создавать комфортные условия для труда и отдыха. Об этом он заявил в своем видеообращении.

Российский президент поздравил аграриев с Днем работника сельского хозяйства, который в этом году отмечается 12 октября.

«Будем строить на селе качественное жилье и дороги. Подчеркну, все это - важнейшие задачи для федеральных, региональных и местных органов власти, для бизнеса», — сказал он.

Путин также отметил, что Россия успешно обеспечивает продовольствием не только себя, но и поставляет товары на мировой рынок. Он отметил, что российские продукты пользуются успехом в 160 странах.

Недавно глава Минсельхоза РФ Оксана Лут заявила, что российские предприятия агропромышленного комплекса (АПК) ежегодно теряют порядка 150 тысяч сотрудников, тогда как для стабильного развития им необходимо набирать не менее 10 тысяч человек в год.

Ранее в России заявили об остром дефиците кадров в сельском хозяйстве.

