На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России заявили об остром дефиците кадров в сельском хозяйстве

Глава Минсельхоза РФ Лут: с предприятий АПК уходят 150 тысяч сотрудников в год
true
true
true
close
Александр Поготов/РИА Новости

Российские предприятия агропромышленного комплекса (АПК) ежегодно теряют порядка 150 тысяч сотрудников, тогда как для стабильного развития им необходимо набирать не менее 10 тысяч человек в год. Об этом заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут, выступая на пленарной сессии в рамках международной выставки «Золотая осень-2025», сообщает «Интерфакс».

«Кадровый дефицит есть, нам нужно 160 тысяч человек в год для обновления отрасли, потому что 150 тысяч человек в год уходят, 10 тысяч нам надо для обновления отрасли, для достижения указанных показателей», — сказала она.

Министр обратила внимание, что президент России Владимир Путин поручил принять меры по увеличению к 2030 году объемов производства продукции агропромышленного комплекса на 25%, экспорта продукции АПК — в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом.

Также она заявила, что в сельском хозяйстве сейчас занято 6,4 млн человек. Лут добавила, что отрасль должна сохранить эту численность работников для того, чтобы при росте производительности труда была возможность произвести столько, сколько это необходимо.

8 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на пленарном заседании выставки «Золотая осень», что российский агропромышленный комплекс за десятилетие вырос более чем на 50%.

Ранее сообщалось, что в России растет спрос на туризм в регионах с развивающимся сельским хозяйством.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами