В России заявили об остром дефиците кадров в сельском хозяйстве

Глава Минсельхоза РФ Лут: с предприятий АПК уходят 150 тысяч сотрудников в год

Российские предприятия агропромышленного комплекса (АПК) ежегодно теряют порядка 150 тысяч сотрудников, тогда как для стабильного развития им необходимо набирать не менее 10 тысяч человек в год. Об этом заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут, выступая на пленарной сессии в рамках международной выставки «Золотая осень-2025», сообщает «Интерфакс».

«Кадровый дефицит есть, нам нужно 160 тысяч человек в год для обновления отрасли, потому что 150 тысяч человек в год уходят, 10 тысяч нам надо для обновления отрасли, для достижения указанных показателей», — сказала она.

Министр обратила внимание, что президент России Владимир Путин поручил принять меры по увеличению к 2030 году объемов производства продукции агропромышленного комплекса на 25%, экспорта продукции АПК — в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом.

Также она заявила, что в сельском хозяйстве сейчас занято 6,4 млн человек. Лут добавила, что отрасль должна сохранить эту численность работников для того, чтобы при росте производительности труда была возможность произвести столько, сколько это необходимо.

8 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на пленарном заседании выставки «Золотая осень», что российский агропромышленный комплекс за десятилетие вырос более чем на 50%.

Ранее сообщалось, что в России растет спрос на туризм в регионах с развивающимся сельским хозяйством.