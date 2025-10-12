Россиян настоятельно попросили не посещать столицу Мадагаскара

Посольство РФ на Мадагаскаре в Telegram-канале настоятельно призвало россиян не посещать столицу острова Антананариву и общественные места.

В ведомстве заявили, что при чрезвычайных ситуациях можно круглосуточно связаться с дипмиссией по телефону +261 38 25 980 40.

В конце сентября на острове начались волнения из-за перебоев с водо- и электроснабжением. Организуясь через соцсети, жители Антананариву и других крупных городов выходили на демонстрации, добиваясь нормальной подачи электричества и воды. На этом фоне в посольстве РФ посоветовали туристам из России не приезжать до нормализации обстановки, а тем, кто уже находится на острове, — соблюдать повышенную осторожность и избегать многолюдных мест.

11 октября СМИ сообщили, что военные из CAPSAT (Корпуса кадрового управления армии) и протестующие смогли проникнуть на площадь 13 мая в Антананариву. Солдаты публично отказались выполнить приказ об открытии огня по протестующим и призвали другие силовые структуры страны поддержать их. После этого президент Мадагаскара Андри Радзуэлина покинул Антананариву.

Ранее россияне на Мадагаскаре обратились в посольство за помощью.