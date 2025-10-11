На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Мадагаскара покинул столицу страны на фоне протестов

Jeune Afrique: президент Мадагаскара на фоне протестов покинул столицу страны
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина на фоне протестов покинул Антананариву. Об этом сообщает журнал Jeune Afrique со ссылкой на собственные источники.

«Согласно нашим источникам, президент (Мадагаскара) Андри Радзуэлина, загнанный в угол после нескольких недель демонстраций, покинул город», — говорится в публикации.

Журнал сообщает, что военные из CAPSAT (Корпус кадрового управления армии) и многочисленные протестующие смогли проникнуть на площадь 13 мая в Антананариву. Эта площадь имеет важное символическое значение, так как с 1970-х годов она служила местом прихода к власти новых политических сил и свержения старых.

11 октября CAPSAT публично отказался выполнять приказы об открытии огня по протестующим и призвал другие силовые структуры страны присоединиться к их позиции.

22 сентября в Мадагаскаре тысячи молодых людей вышли на акции протеста. Причиной недовольства стали частые отключения электроэнергии и перебои с водоснабжением. Протестующие требовали отставки действующего правительства, а полиция в свою очередь применила слезоточивый газ для разгона демонстраций. В результате давления общественности, 29 сентября президент Мадагаскара объявил о роспуске правительства.

Ранее российским туристам рекомендовали отложить поездку на Мадагаскар.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами