На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские туристы на Мадагаскаре обратились в посольство из-за протестов

Туристы из России обратились в посольство РФ на Мадагаскаре из-за протестов
true
true
true
close
Themba Hadebe/AP

Российские туристы на Мадагаскаре обратились в посольство РФ за содействием на фоне сложной внутриполитической ситуации в стране. Об этом сообщила дипмиссия в Telegram-канале.

«Проводим необходимые консультации, главным образом с точки зрения рекомендаций по выбору обратного маршрута в Россию. Также оказывается помощь, связанная с приобретением для них необходимых лекарств», — говорится в сообщении.

В дипмиссии уточнили, что в настоящее время в стране нет режима ЧС, большинство авиакомпаний продолжают осуществлять рейсы в штатном режиме. Несмотря на то, что наблюдаются тенденции к нормализации обстановки, российским гражданам рекомендуется отложить поездки на Мадагаскар до полного восстановления порядка.

Также в посольстве сообщили, что не получали информации о пострадавших во время беспорядков в стране россиянах.

Причиной беспорядков на Мадагаскаре стали перебои с водо- и электроснабжением. Проводя организацию своих действий через соцсети, жители Антананариву и других крупных городов выходили на демонстрации, добиваясь нормальной подачи электричества и воды.

По словам жителей столицы, имеющих доступ к электроэнергии, даже в этих районах бывают случаи отключения воды и света на 10–12 часов в день.

29 сентября стало известно, что президент Мадагаскара на фоне протестов в стране объявил об отставке правительства и пообещал назначить нового премьер-министра в течение нескольких дней.

Ранее российским туристам рекомендовали отложить поездку на Мадагаскар.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами