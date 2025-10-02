Российские туристы на Мадагаскаре обратились в посольство из-за протестов

Туристы из России обратились в посольство РФ на Мадагаскаре из-за протестов

Российские туристы на Мадагаскаре обратились в посольство РФ за содействием на фоне сложной внутриполитической ситуации в стране. Об этом сообщила дипмиссия в Telegram-канале.

«Проводим необходимые консультации, главным образом с точки зрения рекомендаций по выбору обратного маршрута в Россию. Также оказывается помощь, связанная с приобретением для них необходимых лекарств», — говорится в сообщении.

В дипмиссии уточнили, что в настоящее время в стране нет режима ЧС, большинство авиакомпаний продолжают осуществлять рейсы в штатном режиме. Несмотря на то, что наблюдаются тенденции к нормализации обстановки, российским гражданам рекомендуется отложить поездки на Мадагаскар до полного восстановления порядка.

Также в посольстве сообщили, что не получали информации о пострадавших во время беспорядков в стране россиянах.

Причиной беспорядков на Мадагаскаре стали перебои с водо- и электроснабжением. Проводя организацию своих действий через соцсети, жители Антананариву и других крупных городов выходили на демонстрации, добиваясь нормальной подачи электричества и воды.

По словам жителей столицы, имеющих доступ к электроэнергии, даже в этих районах бывают случаи отключения воды и света на 10–12 часов в день.

29 сентября стало известно, что президент Мадагаскара на фоне протестов в стране объявил об отставке правительства и пообещал назначить нового премьер-министра в течение нескольких дней.

Ранее российским туристам рекомендовали отложить поездку на Мадагаскар.