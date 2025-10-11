Полицейские спустя 4,5 часа поймали мужчину, открывшего огонь в центре Германии

Полицейские задержали злоумышленника, устроившего стрельбу в городе Гисен в центре Германии, пишет Das Bild.

В полиции рассказали, что инцидент произошел днем в букмекерской конторе на улице Марктштрассе около рыночной площади. Во время стрельбы пострадали три человека. Скрываясь с места преступления, мужчина сделал еще один выстрел. Он никого не задел.

В материале отмечается, что полицейские перекрыли входы на рынок и приостановили движение автобусов. Спустя 4,5 часа злоумышленника задержали. Он уже попадал в поле зрения правоохранителей. Стрелял мужчина из пистолета. В полиции не считают инцидент терактом.

