Полицейские спустя 4,5 часа поймали мужчину, открывшего огонь в центре Германии

В Германии задержали мужчину, устроившего стрельбу в Гисене
Maurizio Gambarini/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Полицейские задержали злоумышленника, устроившего стрельбу в городе Гисен в центре Германии, пишет Das Bild.

В полиции рассказали, что инцидент произошел днем в букмекерской конторе на улице Марктштрассе около рыночной площади. Во время стрельбы пострадали три человека. Скрываясь с места преступления, мужчина сделал еще один выстрел. Он никого не задел.

В материале отмечается, что полицейские перекрыли входы на рынок и приостановили движение автобусов. Спустя 4,5 часа злоумышленника задержали. Он уже попадал в поле зрения правоохранителей. Стрелял мужчина из пистолета. В полиции не считают инцидент терактом.

До этого в небольшом американском городе Лиланд в штате Миссисипи произошла стрельба, в результате которой четыре человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Это случилось на главной улице с теми, кто приехал на матч выпускников школы Leland High School.

Ранее мужчина более 100 раз выстрелил из винтовки по людям и авто под своим окном.

