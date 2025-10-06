На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сиднее мужчина более 100 раз выстрелил из винтовки по людям и авто под своим окном

В Сиднее не менее 16 человек пострадали из-за беспорядочной стрельбы
Alexander Bogatyrev/Keystone Press Agency/Global Look Press

На западе Сиднея как минимум 16 человек пострадали в результате беспорядочной стрельбы из окна квартиры, передает Sky News Australia.

Телеканал сообщает, что инцидент произошел накануне на улице Джорджес-Ривер-роуд в пригороде Кройдон-парк около 19:45 (11:45 мск). 60-летний мужчина сделал более 100 выстрелов из крупнокалиберной винтовки. Он повредил несколько автомобилей, в том числе такси и машину полиции. Его арестовали на месте преступления и изъяли несколько единиц огнестрельного оружия. Сейчас стрелявший находится в больнице под охраной полиции.

Накануне в США 12 человек пострадали в результате стрельбы в Алабаме, двое не выжили. Около 23:30 (7:30 мск) группа вооруженных людей вступила в конфликт и открыла огонь друг по другу в популярном районе ночных развлечений, расположенном в столице штата.

Ранее жительница Чикаго обстреляла полицейский патруль.

