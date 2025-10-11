В Германии несколько человек пострадали в результате стрельбы

DPA: несколько человек пострадали при стрельбе в центре Гисена

На центральной площади города Гисен в Германии произошла стрельба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

По информации местной полиции, в результате инцидента несколько человек получили ранения. Другие подробности произошедшего не уточняются.

Несколькими часами ранее мэр города Лиланд Джон Ли сообщил, что в населенном пункте произошла стрельба, в результате которой четыре человека получили травмы, несовместимые с жизнью. По его словам, инцидент произошел ночью на главной улице. Люди приехали в город на матч выпускников школы Leland High School.

5 октября в результате стрельбы, развернувшейся в оживленном центре города Монтгомери, штат Алабама, пострадали 12 человек, двоих спасти не удалось. Группа вооруженных людей, вступив в конфликт, открыла огонь друг по другу в популярном районе ночных развлечений, расположенном в столице штата.

Ранее неизвестный обстрелял участников велопробега на востоке Германии.