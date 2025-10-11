На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько человек вернулись в Газу после прекращения огня

TOS: более 500 тысяч человек вернулись в Газу после достижения прекращения огня
Hatem Khaled/Reuters

В сектор Газа после достижения соглашения о прекращении огня вернулись более 500 тысяч человек. Об этом сообщила газета The Times of Israel (TOS) со ссылкой на представителя агентства гражданской обороны анклава Махмуда Бассала.

«Со вчерашнего дня более полумиллиона человек вернулись в Газу», — сказал представитель агентства.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск к согласованным линиям.

В этот же день глава ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя заявил, что в рамках соглашения израильские власти освободят всех палестинских женщин и детей. По его словам, на свободу выйдут 250 заключенных и 1,7 тысячи жителей анклава.

Ранее Трамп заявил, что Путин поддерживает перемирие в Газе.

