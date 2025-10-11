На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор рассказал о состоянии единственного выжившего при столкновении судов на Байкале

Выживший при столкновении судов на Байкале находится в тяжелом состоянии
Выживший при столкновении катера и судна у поселка Листвянка в Иркутской области находится в тяжелом состоянии, сообщает в Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев.

Он уточнил, что находившиеся на борту судна не пострадали, а единственный выживший с катера доставлен в больницу.

Вечером скоростной катер FR25 столкнулся с кораблем недалеко от поселка Листвянка. Четыре человека, находившиеся на катере, упали в воду. Спасти удалось только одного из них. По предварительной информации, он был за штурвалом. Поиски остальных продолжили 16 спасателей.

В Восточном межрегиональном управлении на транспорте СК России возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. По данным ведомства, на борту катера было пять человек: одного госпитализировали, второму врачи помогли на месте, остальные не выжили.

Ранее на берег вынесло корабль-призрак исчезнувшего в океане владельца.

