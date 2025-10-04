На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинский беспилотник атаковал трех мирных жителей в Макеевке

Власти ДНР сообщили, что три мирных жителя Макеевки пострадали при атаке дрона
Ashley Chan/Global Look Press

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал трех мирных жителей Макеевки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.

«Специалисты управления по вопросам документирования военных преступлений Украины подтвердили факт применения противником ударного БПЛА (в Макеевке — прим. ред.)», — говорится в сообщении.

По данным управления, на данный момент известно, что одну женщину 1982 года рождения спасти не удалось. При этом еще одна женщина и мужчина получили ранения.

До этого в результате атак ВСУ на Горловку в ДНР пострадали два человека. Мэр города Иван Приходько рассказал, что одна мирная жительница получила ранения в центре города, другой горожанин пострадал при атаке украинских войск на жилой массив «Строитель». Подробности о состоянии людей не уточняются.

Ранее в Горловке беспилотники ВСУ атаковали три автобуса.

Атаки БПЛА на Россию
