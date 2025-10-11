На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы сроки восстановления сгоревшей крыши жилого дома в Сосновоборске

Котюков: сгоревшую крышу дома в Сосновоборске восстановят за несколько месяцев
Telegram-канал «Подслушано в Сосновоборске»

Восстановление сгоревшей крыши многоквартирного дома в Сосновоборске, предварительно, займет несколько месяцев. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Он рассказал, что находится на постоянной связи с главой города, где произошел пожар.

«Открыт пункт временного проживания. С людьми работают специалисты социальной защиты. Составляют списки жителей, которым требуется помощь в расселении и восстановлении документов», — отметил глава региона.

По словам Котюкова, некоторые жители уже смогли вернуться в свои квартиры. Ожидается, что в ближайшие часы в здании включат отопление.

«Фонд капремонта уже подключился к решению проблемы с крышей — по предварительной оценке, на ее восстановление уйдет несколько месяцев», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что поручил правительству Красноярского края и администрации Сосновоборска держать на контроле устранение последствий пожара.

Многоквартирный дом в Сосновоборске загорелся в ночь на 11 октября. Пламя распространилось на площади 2000 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли 58 специалистов и 18 единиц техники, которые к утру полностью потушили возгорание. В результате происшествия пострадали пять человек. Следователи считают, что причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Ранее в Орске трамвай загорелся на ходу.

