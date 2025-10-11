На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Крыса пробежала по столу в прямом эфире телеканала Al Jazeera

Ведущая телеканала Al Jazeera увидела крысу на столе и убежала из кадра
true
true
true

В прямом эфире катарского телеканала Al Jazeera ведущая испугалась огромной крысы, пробежавшей по столу.

Грызун мелькнул в кадре всего на несколько секунд, но его появление явно шокировало журналистку. Девушка отбежала от стола, а затем вернулась в кадр и аккуратно вернулась в эфир.

После этого видео моментально распространилось в соцсетях и вызвало бурный отклик аудитории.

Другой курьезный случай произошел с украинской телеведущей Ольгой Бутко. Она случайно назвала российского лидера Владимира Путина президентом Украины. Девушка оговорилась в эфире во время анонса телефонного разговора Путина с главой США Дональдом Трампом. Затем она исправилась и уточнила, что президентом Украины является Владимир Зеленский.

Как отмечает Ura.Ru, в 2018 году украинский телеканал «Эспрессо» также назвал Путина президентом Украины, и это тоже был анонс переговоров Путина и Трампа.

Ранее глава Пентагона вызвал смех, оговорившись во время выступления в Белом доме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами