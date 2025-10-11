Крыса пробежала по столу в прямом эфире телеканала Al Jazeera

Ведущая телеканала Al Jazeera увидела крысу на столе и убежала из кадра

В прямом эфире катарского телеканала Al Jazeera ведущая испугалась огромной крысы, пробежавшей по столу.

Грызун мелькнул в кадре всего на несколько секунд, но его появление явно шокировало журналистку. Девушка отбежала от стола, а затем вернулась в кадр и аккуратно вернулась в эфир.

После этого видео моментально распространилось в соцсетях и вызвало бурный отклик аудитории.

Другой курьезный случай произошел с украинской телеведущей Ольгой Бутко. Она случайно назвала российского лидера Владимира Путина президентом Украины. Девушка оговорилась в эфире во время анонса телефонного разговора Путина с главой США Дональдом Трампом. Затем она исправилась и уточнила, что президентом Украины является Владимир Зеленский.

Как отмечает Ura.Ru, в 2018 году украинский телеканал «Эспрессо» также назвал Путина президентом Украины, и это тоже был анонс переговоров Путина и Трампа.

Ранее глава Пентагона вызвал смех, оговорившись во время выступления в Белом доме.