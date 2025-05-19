Украинская телеведущая оговорилась и назвала Путина президентом Украины

Украинская телеведущая Ольга Бутко случайно назвала российского лидера Владимира Путина президентом Украины. Об этом сообщает Ura.Ru.

Бутко оговорилась в эфире во время анонса телефонного разговора Путина с главой США Дональдом Трампом. Затем она исправилась и уточнила, что президентом Украины является Владимир Зеленский.

Как отмечает Ura.Ru, в 2018 году украинский телеканал «Эспрессо» также назвал Путина президентом Украины, и это тоже был анонс переговоров Путина и Трампа.

19 мая пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор президентов России и США пройдет в понедельник в 17:00 мск. Он отметил, что Кремль расскажет об итогах переговоров лидеров.

17 мая в интервью Fox News Трамп заявил, что без него Россия и Украина не смогут договориться о решении украинского кризиса. Он намерен переговорить с Путиным, Зеленским и лидерами стран НАТО. Трамп считает, что Вооруженные силы РФ дошли бы до Киева за пять часов, если бы танки не застряли в грязи. Он назвал украинского коллегу «величайшим торговцем», отметив, что сейчас он уже не может добиться от союзников значительных сумм. Трамп хочет знать, на что украинцы потратили выделенные США деньги.

Ранее Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным для решения «ключевых вопросов».