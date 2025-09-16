Глава Пентагона вызвал смех, оговорившись во время выступления в Белом доме

Хегсет во время выступления в Белом доме назвал Пентагон «министерством войны»

Министр войны США Пит Хегсет во время выступления перед журналистами в Белом доме оговорился, вызвав смех у присутствующих. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Во время беседы чиновник назвал Пентагон «министерством обороны», но через секунду исправился и использовал название «министерство войны». Сидевший рядом президент США Дональд Трамп оценил реплику министра.

«Рад, что вы исправились», — сказал глава государства.

После этого Трамп, Хегсет и другие присутствовавшие на встрече люди рассмеялись.

5 сентября американский лидер сообщил, что подписал указ о переименовании минобороны США в «министерство войны». По его словам, название «министерство обороны» — слишком либеральное. Более того, «министерство войны» подходит Пентагону больше, учитывая текущую геополитическую ситуацию в мире.

Комментируя данное решение, Хегсет напомнил, что Пентагон до 1947 года назывался «министерством войны». При этом после переименования ведомства в «министерство обороны» США не одержали победу ни в одном крупном конфликте, подчеркнул чиновник.

