В списке фигурантов дела о покушении на Симоньян и Собчак нашли школьника

ТАСС: один из обвиняемых в покушении на Симоньян и Собчак учился в 8-м классе

Один из фигурантов уголовного дела о покушении на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак на момент задержания учился в 8-м классе школы. Такая информация содержится в судебных материалах, с которыми ознакомился ТАСС.

«Продлить меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении обучающегося в 8-м классе школы, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — отмечается в постановлении суда.

13 июля ТАСС сообщил, что в деле о подготовке покушения на Симоньян и Собчак появились трое новых фигурантов, все они — несовершеннолетние. Суд избрал им меру пресечения в виде запрета определенных действий. Это значит, что подросткам ограничили, например, возможность выходить из дома в ночное время, пользоваться интернетом или общаться с другими участниками дела.

Основной группе обвиняемых Басманный суд Москвы продлил меры пресечения до октября 2025 года. Им также вменяют нападения на людей азиатской внешности.

В июле 2023 года ФСБ заявила о предотвращении покушений на Симоньян и Собчак, которые, как утверждается, готовили украинские спецслужбы. Силовики задержали членов неонацистской группировки «Параграф-88», проводивших разведку локаций, где живут и работают журналисты. Часть подозреваемых задержали в Москве, остальных — в Рязанской области. Некоторым из задержанных еще не исполнилось 18 лет. Среди фигурантов дела оказалась и 16-летняя школьница.

Ранее в офисе Зеленского прокомментировали сообщения о покушении на Симоньян и Собчак.