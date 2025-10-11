В деле о подготовке нападения на Симоньян появились новые статьи

В уголовном деле о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян появилась статья о возбуждении ненависти или вражды. Информация появилась в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Часть фигурантов обвиняется по части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды). Некоторым предъявили обвинения по части 2 статьи 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), а также, в зависимости от роли, — по статьям о участии в деятельности террористической организации (ч.2 ст.205.5), хулиганстве (ч.2 ст.213) и разбойном нападении (ст.162).

Летом 2023 года ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом сообщила о предотвращении попытки украинскими спецслужбами организовать покушения на Симоньян и Ксении Собчак. В Москве и Рязанской области были задержаны неонацисты из группировки «Параграф-88», которые проводили разведку по адресам работы и проживания журналисток.

У задержанных изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Они признались, что готовили покушения по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждую журналистку. В рамках дела были арестованы семь человек, которым также вменяется нападение на иностранцев.

Ранее стало известно, что один из обвиняемых в покушении на Симоньян и Собчак оказался школьником.