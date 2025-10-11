На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье локализовали пожар на складе

МЧС: в подмосковной Электростали локализовали пожар на складе
true
true
true

В городе Электросталь в Подмосковье локализовали возгорание на 1,5 тыс. кв. метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МЧС России.

Специалисты рассказали, что загоревшаяся постройка расположена на улице Рабочая. Известно, что на складе частично обрушилась кровля.

На данный момент ликвидации огня привлекли 55 сотрудников экстренных служб и 17 единиц техники.

О пострадавших не сообщалось. Причины пожара пока не установлены.

Ночью 11 октября в городе Сосновоборске в Красноярском крае произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Пламя распространилось на площади 2000 квадратных метров. В тушении возгорания задействовали 58 специалистов и 18 единиц техники.

В региональном управлении МЧС рассказали, что из загоревшегося здания эвакуировались 200 человек. К утру огнеборцам удалось полностью потушить пожар.

Ранее следователи назвали вероятную причину пожара в Сосновоборске.

