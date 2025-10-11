Суд подтвердил обоснованность подозрений в отношении фигуранта дела Момотова

Суд в Краснодаре подтвердил обоснованность подозрений в преступлениях Ивана Марченко, являющегося соответчиком бывшего судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова по иску Генпрокуратуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственные документы.

«Судом первой инстанции надлежащим образом проверена обоснованность подозрений относительно причастности Ивана Марченко к инкриминируемым деяниям, со ссылкой на конкретные доказательства, но без вхождения в обсуждение вопросов, подлежащих разрешению при рассмотрении уголовного дела по существу», — говорится в сообщении.

До этого Марченко заявил, что экс-судья ВС Момотов помог ему в решении земельного конфликта за 30 млн.

По данным Генпрокуратуры, Момотов был причастен к незаконному созданию сети отелей Marton без разрешительной документации и с множеством нарушений. Предполагается, что сеть отелей использовалась для организации проституции.

10 октября бывший судья не прибыл в Останкинский суд Москвы на заседание, в ходе которого рассматривается иск об изъятии его имущества. Сторона его защиты заявила, что он госпитализирован. На предыдущих двух судебных заседаниях Момотов присутствовал.

