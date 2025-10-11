На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд подтвердил обоснованность подозрений в отношении фигуранта дела Момотова

РИА: утверждена обоснованность подозрений в преступлениях соответчика Момотова
true
true
true
close
Shutterstock

Суд в Краснодаре подтвердил обоснованность подозрений в преступлениях Ивана Марченко, являющегося соответчиком бывшего судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова по иску Генпрокуратуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственные документы.

«Судом первой инстанции надлежащим образом проверена обоснованность подозрений относительно причастности Ивана Марченко к инкриминируемым деяниям, со ссылкой на конкретные доказательства, но без вхождения в обсуждение вопросов, подлежащих разрешению при рассмотрении уголовного дела по существу», — говорится в сообщении.

До этого Марченко заявил, что экс-судья ВС Момотов помог ему в решении земельного конфликта за 30 млн.

По данным Генпрокуратуры, Момотов был причастен к незаконному созданию сети отелей Marton без разрешительной документации и с множеством нарушений. Предполагается, что сеть отелей использовалась для организации проституции.

10 октября бывший судья не прибыл в Останкинский суд Москвы на заседание, в ходе которого рассматривается иск об изъятии его имущества. Сторона его защиты заявила, что он госпитализирован. На предыдущих двух судебных заседаниях Момотов присутствовал.

Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее тайный свидетель выдвинул новое обвинение экс-судье Момотову.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами